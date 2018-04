Mini brengt langste wenslijst ooit naar Kerstman

Door: BV

Autofabrikant Mini weet zich dezer dagen in de kijker te werken door een wenslijst met liefst 75.954 wensen naar de Kerstman te brengen. Dat was meteen de langste lijst die de man bij z'n woonst in het Finse Rovaniemi in ontvangst mocht nemen. De rol waarop de wensen werden aangeboden had een lengte van liefst 3.798,5 meter. Het levert het merk alvast een plaats op in het Guiness Book of World Records.

De wensen waren afkomstig uit 16 landen. Duitsland, Italië, Engeland, Portugal, Bulgarije, Griekenland, Polen, Slovenië, Tsjechie, Hongarije, Roemenië, Slovakije, Rusland, Singapore, de VS en... België.