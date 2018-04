Bentley Continental GT Speed Cabrio laat zich zien

Door: BV

De dakloze versie van de Continental GT Speed wordt naar alle waarschijnlijkheid voorgesteld op het Autosalon van Detroit, dat begin januari plaatsvindt. Maar het product is nu al uit de cadeauverpakking gekropen. En op de specifieke koetswerkkleur na, zijn het vooral de 21-duims velgen, de grille en bumpercombinatie en de elliptische uitlaatsierstukken die verklappen over welke versie het gaat.

Onder de kap zit een 6-liter W12 die door twee turbo's wordt aangepord om maximaal 625pk en 800Nm trekkracht op de achttrapsautomaat en vierwielaandrijving los te laten. In afwachting van officiële cijfers kunnen we veronderstellen dat de Cabrio z'n gesloten broer als het op prestaties aan komt, op de hielen zal zitten. Laat ons zeggen, een top van 320km/u en een sprinttijd van 4,2 seconden. Alle beelden vind je zoals steeds in onze fotospecial.