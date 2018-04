Bentley Continental GT Speed sneller dan ooit

Door: BV

Het is geen verrassing dat Bentley ook van z'n nieuwe generatie van de Continental GT een variant op de markt brengt die een lijntje extra vermogen heeft gesnoven. Die heet nu ook weer toepasselijk Speed en hij rekent op vlak van prestaties alvast af met de nieuwe Aston Martin Vanquish aan wiens zijde hij werd voorgesteld op het Goodwood Festival of Speed.

De cijfers van de Continental GT Speed zijn indrukwekkend. De geblazen W12 krijgt er 50pk bij en tikt nu af op het totaal van 625pk. Het slagschip kan ook nog eens op 800Nm trekkracht beroep doen. Ondanks z'n aanzienlijke leeggewicht slingert de vierwielaandrijver zich in exact 4 tellen naar 100km/u en gaat hij door tot bij 329km/u de toerenbegrenzer op de achtste versnelling beslist dat het welletjes is. Al dat geweld overbrengen op het wegdek is de zware taak van 21-duimers die met een dun velletje Pirelli-zijn geschoeid.

De vermogensupgrade van de twaalfcilinder bevestigt tegelijk het bestaansrecht ten opzichte van de V8. Die zat op vlak van prestaties verdacht dicht in de buurt van de vorige evolutie van de W12. In oktober wordt de Continental GT Speed leverbaar.

UPDATE: Nu met een hele rits extra beeldmateriaal.