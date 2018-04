Eerste beeld nieuwe Chevrolet Corvette

Door: BV

GM stelt op het Autosalon van Detroit een nieuwe Corvette voor. Dat gebeurt op 13 januari. Over de informatie waakt het bedrijf als een moederkloek, waardoor er eigenlijk nog weinig concreets geweten is. Tot nu, want er zijn beelden opgedoken uit de handleiding. Niet de meest flatterende beelden, maar ze onthullen wel voor het eerst de lijnen.

Eigenlijk blijft de Corvette zoals verwacht vooral zoals hij is. De opvallendste zichtbare wijziging is een nieuw design voor de achterlichten. Veel sterker driedimensionaal uitgewerkt dan momenteel het geval is en ook nog eens geflankeerd door kleine luchtdoorstroomopeningen waarvan niet is op te maken of ze echt zijn, of niet. Vooraan worden de koplampen wat verder doorgetrokken dan momenteel het geval is. In profiel wijzigt Amerika's enige volumesportwagen dan weer nauwelijks. Alle beeld vind je in de gallery.