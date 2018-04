Fiat 500S is net geen Abarth

Door: BV

Fiat lijkt bij Porsche wel een cursus ‘schaamteloos modellen uitmelken' te hebben gevolgd. De Italianen presenteren de zoveelste (we zijn de tel kwijt) variant van het bolletje dat gebaseerd is op de vorige generatie Fiat Panda. Voor de aandrijving zorgt een TwinAir-tweecilinder. Goed voor 69 of 85pk en prestaties waar je niet meteen een neusbloeding van krijgt, maar dat mag geen reden zijn om het uiterlijk vertoon te laten. Optisch leunt het model dicht aan bij de Abarth 500. Vijftienduimsvelgen zijn standaard, zestienduimers zijn optioneel. Er is een dakspoiler en de koetswerkopsmuk presenteert zichzelf in een donkere chroomtint. De koets wordt gespoten in wat specifieke lakkleuren. Er is keuze uit Nero Vesuvio, Bianco Gelato, Rosso Passione, Grigio Colosse, Grigio Carrara, Grigio Pompei en Blu Mediterraneo.

Aan de binnenzijde etaleren de versnellingspook en de sierlijst in de boordplank zich in mat zilver. De uitrusting is voor de gelegenheid gespekt met een infotainmentsysteem en elektrisch te verstellen spiegels. En dan is er natuurlijk nog het lederen sportmeubilair. Voorzien van rood stikwerk en een ‘500S'-logo.