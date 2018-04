Toyota presenteert 14de generatie Crown

Door: BV

De Toyota Crown is één van de oudste sedans ter wereld. De stamboom gaat terug tot 1954. Eind jaren zestig was het model zelfs in enkele Europese landen te krijgen. Finland beet in 1964 de spits af, en in hetzelfde decennium volgden Nederland en België, al was dat avontuur van korte duur. Engeland bleef het model tot begin jaren tachtig voeren.

Japan krijgt inmiddels de veertiende generatie achter de kiezen. Er is keuze tussen een 2,5l V6 met 200pk, een hybride met diezelfde benzinemotor en een 3,5l V6 met 311pk. De klassiek gelijnde vierdeurs bestaat met twee verschillende grille/bumpercombinaties, maar je mag gerust stellen dat geen van beide op de smaak van Europese consument gesneden is. Het wel erg opvallende radiatorrooster moet aan een kroon doen denken. De krachtigste zescilinder heeft een achttrapsautomaat terwijl de andere versies het met 6 versnellingen doen. En er is keuze tussen achter- of vierwielaandrijving. En wie denkt dat Crown met mondjesmaat uit de fabrieken van de constructeur komt gerold, heeft het ook mis. Toyota verkoopt in Japan elke maand zo'n 4.000 exemplaren. Te bekijken in de fotospecial.