Mazda stuurt 6 diesel naar Daytona

Van de nieuwe Mazda 6 weten we onder andere dat er een 2.2 Skyactiv-D turbodieselmotor in past, en dat die op de betere momenten 175pk produceert. Maar dat het straffer kan, bewijst tuner SpeedSource, die ruim 400pk uit de zelfontbrander wist te persen mét behoud van zowat 60% van de originele onderdelen. Dat geleverde vermogen wordt toereikend geacht om op 26 januari voor de eerste plaats te strijden in de nieuwe, alternatieve Grand-Am GX-klasse van de Rolex 24u van Daytona.

Mazda zet 3 wagens in, zoals je ziet volledig aangepast aan de noden van het spektakel. De reeks bevat 13 modellen van 12 constructeurs, waaronder Ford, Audi, Hyundai en Lotus. Het is de eerste keer dat er een diesel aan de start verschijnt. Foto's van de snelle 6 kan je hier bekijken.