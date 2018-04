Peugeot 2008 is er nu officieel

Door: BV

Kijken we even in onze holle kies, dan vinden we daar al beeld van de Peugeot 2008. Dat was dus al eerder uitgelekt. Daar komt nu de eerste officiële informatie bij, al zal je de Fransen er niet van kunnen verdenken ons onder een stortvloed aan details te bedelven. Er zijn eigenlijk maar twee erg concrete gegevens die worden vrijgegeven. Enerzijds is het zo dat de 2008 exact 4,16m lang wordt. En zonder in detail te gaan over de motoren, willen de Fransen nu toch al kwijt dat de zuinigste telg naar huis kan met een rapport waarop een CO2-uitstoot van 99gr af te lezen valt. Je mag er overigens van uitgaan dat er bij de motoren wel wat wordt geleend van de guitige 208, met uitzondering van de absolute instappers.

Van de 208 wordt ook de drukke stijltaal geleend, met heel wat design per vierkante centimeter. De SUV mag zich nog verheugen op extra spoilertjes en stootlijsten in roestvrij staal en zoals dat tegenwoordig hoort, is ook een panoramisch glazen dak van de partij.

Peugeot mikt met de 2008 vooral op jonge dynamische klanten met een actieve levensstijl die op zoek zijn naar een dynamische rijervaring. Een doelgroep die nagenoeg elke autofabrikant opgeeft bij de voorstelling van een nieuw product, al raken van al die pijlen er maar weinig doel.

De 2008 komt in Europa, Azië en Zuid Amerika op de markt. De eerste markt wordt bediend door de fabriek in het Franse Mulhouse, de Chinezen krijgen auto's uit Wuhan en ook in Braziliaanse Porto Real zal de auto uit de fabriekshal rollen.