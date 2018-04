Nieuwe Peugeot 208: alles anders

Door: BV

Peugeot introduceert de 208. Dat wordt logischerwijs de opvolger van de huidige 207, maar ook weer niet helemaal. De 207 was immers nooit het succes dat z'n voorganger was en daar moet bij deze 208 een grondige mouw aan gepast worden. Het is niet voor niets dat de 206, nu weliswaar "206+" geheten na een milde facelift, nog altijd gebouwd wordt. Ook daar komt nu wellicht een eind aan.

De 208 krijgt een nieuwe, bij tijden gedurfde vormgeving. Die laat zich kenmerken door een hoop fantasie in de boomerangvormige lichtblokken, een nieuwe "zwevende" grille, een motorkap waarin plooilijnen vertrekken die als een ruggengraat over de ganse auto (dak incluis) doorlopen en flanken waarin nogal wat plooien zijn achtergelaten. Het resultaat is ook uitgesproken aerodynamisch, met een Cx van 0,29. Het onderscheid tussen de drie- en de vijfdeursversie werd meteen ook een stuk groter. Of er ook weer een break komt, is nog onbekend.

Wie opmerkt dat de 208 compacter oogt dan de 207, mag zichzelf een pluim in de hoed steken voor opmerkzaamheid. De nieuweling gaat tegen de trend in wordt 7cm korter en 1 centimeter lager. Maar toch wordt de auto binnenin niet kleiner. Achteraan groeit de beenruimte met 5cm en in de koffer past 15l bagage meer dan bij het uittredende model. In het interieur toont Peugeot durf door in z'n best verkopende model uit te pakken met een compleet nieuwe boordplank. Dat zit achter een opvallend klein stuurwiel, heeft hoog geplaatste elementen en een groot aanraakscherm.

De 207 zet voor zo'n kleine auto opvallend veel kilo's op de weegschaal en dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor het verbruik en het rijplezier. Peugeot weet dat natuurlijk ook, en kijk - de 208 wordt in één klap 110kg slanker! In één specifieke versie is de nieuwe generatie zelfs 173kg minder zwaar dan z'n voorganger. En de instapper blijft comfortabel onder de 1-ton-grens.

Voeg aan dat lagere gewicht en de betere aerodynamica ook nog een start/stop-systeem (op nagenoeg elke versie) en vernieuwde motoren toe en je spaart per kilometer gemiddeld 37 gram per kilometer aan CO2 uit in vergelijking met de 207. Er komen vijf dieselversies die op één na allemaal een start/stop hebben en waarvan de zuinigste slechts 87gr/km uitstoot of 3,4l/100km verbruikt. En zelfs de snelste diesel blaast niet meer dan 99gr/km de atmosfeer in.

Peugeot kondigt ook nieuwe driecilinder benzinemotoren aan voor het model. Die zullen een inhoud hebben van 1.0 en 1.2l respectievelijk. Vermogens zijn net als bij de diesel nog niet vrijgegeven - het verbruik wel. Dat begint bij 4,3l/100km en 99gr/km CO2.

De 208 wordt voorgesteld op het Autosalon van Genève, dat in maart van volgend jaar plaatsvindt, en komt in de lente bij ons op de markt.