Hyundai pest de Amerikanen

Door: TB

Niet alleen maakt de verzamelde autopers zich klaar voor het nationale autosalon, aan de andere kant van de Atlantische oceaan begint het ook te kriebelen want volgende week gaat de Detroit Auto Show van start. En net als hier kunnen sommige constructeurs het niet laten de spanning een beetje op te drijven. Soms is het niet de bedoeling, maar deze keer mikte Hyundai doelbewust één enkele pestfoto in de mailbox van de pers.

De Koreanen tonen ons een concept met de welluidende naam HCD-14. De vierdeurs moet een licht werpen of Hyundai's toekomstige desingtaal, een uitgesproken rijdynamiek en geavanceerde besturingselementen. Of het concept ook moet uitmonden in een productiemodel zegt de autobouwer er niet bij, maar gelet op het formaat, de realistische vormgeving en het daaruit volgend verwantschap met de op stapel staande Genesis sedan aan de overkant van de plas, gokken we van wel.