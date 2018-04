Toyota teased voor Furia Concept

Door: BV

Over enkele dagen opent het Autosalon van Detroit de deuren en dat betekent dat er nog net voldoende tijd is voor een laatste plaagronde. En het is Toyota dat bij ons de spits afbijt met de Furia concept. Een foto van het achterlicht onthult alvast de liefde van de ontwerper voor LED-verlichting, maar het zou geen teaser zijn als er weinig meer te rapen viel. De Japanse autobouwer houdt het zelf op een ‘opwindende sedan'. We zetten daarom ons geld op een voorbode voor de nieuwe vierdeurs Corolla. Of die in productielivrei ook opwindend is, moet nog blijken.