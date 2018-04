Range Rover Evoque Sicilian Yellow Limited Edition

Door: BV

Land Rover heeft de trendy Evoque in een apart verfbad gestoken voor de creatie van een speciale editie. Die heet erg toepasselijk Sicilian Yellow Limited Edition, waarmee je meteen weet dat het gros van de koets in die tint is gezet. Het dak is dan weer in het zwart, al kan je kleuren ook omdraaien als je dat echt wil. Donkere lichtunits, velgen en sierlijsten maken de homogene look compleet, terwijl voor de achterlichtunits dan weer voor heldere exemplaren werd gekozen. Aan de binnenzijde domineert zwart leder dat door geel garen op z'n plaats wordt gehouden.

Het model neemt de uitrusting over van de Evoque Dynamic en kan in zowel drie- als vijfdeursversie besteld worden. Er is keuze uit beide vermogensversies van de 2,2l dieselmotor (150 of 190pk sterk) en de Si4 tweeliter turbo benzinemotor die 240pk opwekt. Het model debuteert op het Autosalon van Brussel.