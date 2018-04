Toyota GT86 voor de vrouwen

Door: BV

Toyota heeft de GT86 onderworpen aan een heuse gezichtstransplantatie. Die had als doel de smoel te voorzien van lijnen die minder tegengas bieden aan feromonen. Met kikkerogen en een grille die nu meer heeft van de Jaguar XK, ziet het model er best vriendelijk uit. En met wat goede wil kan je ook stellen dat deze 86xstyle CB Concept (te zien op het Autosalon van Tokyo) nu ook wat dichter aanleunt bij de Toyota GT2000 die de Japanners naar voren schuiven als designinspiratie voor de GT86.

Achteraan zijn er gewijzigde lichtblokken, een andere bumper en uitlaatsierstukken, wat betekent dat het daar minder ingrijpend is als aan het andere uiteinde. Doorheen het interieur zijn donkerbruine lederstukken gestrooid, er liggen ander vloermatten in, het logo is gewijzigd en de verlichting is aangepast.