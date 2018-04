Toyota maakt GT86 verder op

Door: AUTO55

Nog meer GT86 in de pers, want op het Tokyo Auto Salon stelde het merk deze Modellista concept voor, een auto die motorisch niet verschilt van de standaard-GT86 maar wel een hele hoop in- en exterieurwijzigingen is ondergaan. We zien onder meer nieuwe bumpers (met futuristische lichtpatronen en strakke einddempers), andere zijschorten met metaal op de flanken en een zwiepende achtervleugel. Zelfs de originele antenne is niet meer.

Binnenin bleef zowat alles bij het oude, op de kleurenkeuze en de stoelen na. Deze Modellista ligt een tikje lager bij de grond en rust op 18-duims Wingdancer II lichtmetaal, met daarrond Toyo Purokusesu T1 sportrubber. Zelfklevers mochten uiteraard niet uitblijven.