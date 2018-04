Honda SUV concept in Detroit

Door: TB

Iedereen doet het: Opel met een Mokka, Peugeot met de 2008, Renault met een Capur, Fiat met de 500L en Nissan al een hele poos geleden met de Juke. Langzaamaan ontwaken ook de andere constructeurs en kijk, ook Honda ziet nu graten in een kleine, stadsgerichte suv. Onder de kap komt wellicht een 1.5 benzine gekoppeld aan een CVT automaat. Veel meer weten we nog niet, maar bijgevoegde foto's doen ons alvast uitkijken naar verdere onthullingen later deze week.