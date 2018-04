Corvette: de Stingray is terug!

Door: BV

Zowat elke autominnende Amerikaan liep de jongste dagen op de tippen van z'n tenen. Op het Autosalon van Detroit stelt GM immers de zevende generatie van de Corvette voor. En daarvoor wordt stevig teruggegrepen naar de Stingray. Het bedrijf tast tegelijk de grenzen van het toelaatbare af, door stevig met het ontwerp te rommelen. Vooraan valt het nog mee - daar heb je verder uitgewerkte koplampunits en -zoals de mode tegenwoordig voorschrijft- een hoop extra vouwlijnen om wat meer agressiviteit uit te dragen. Achteraan is er veel meer aan de hand. Liefhebbers rouwen nu al om het heengaan van de ronde achterlichten, al blijft de algehele lay-out wel herkenbaar. Er wordt ook stevig met ventilatieroosters gestrooid. Volgens GM maken die deel uit van een weldoordachte aerodynamische strategie die rechtstreeks van de Corvette-racewagens afkomstig is.

Voor het onderstel wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van aluminium, al is er links en rechts ook een kleiner onderdeel in magnesium te bespeuren. Enkele ophangingsarmen bijvoorbeeld. Erboven vinden we een koetswerk dat nog steeds grotendeels uit polyester is opgetrokken, zij het met een dak en motorkap in koolstofvezel.

Dus de C7 klieft beter door de lucht, en heeft een lager zwaartepunt. Het nieuws waarop we wel zaten te wachten, maar dat niet kwam, is de invoer van een ophanging met spiraalveren. De Amerikaan blijft gebruik maken van overlangse bladveren in een composietmateriaal. Maar de demping en wielgeleiding zijn wel van een hoger niveau. En met de standaardmotor kan het model nu ook pronken met een ideale 50:50 gewichtsverdeling. Andere diverse weetjes zijn grotere wielen (vanaf 18") en remschijven om ze op te vullen, maar smallere banden. En de keuze voor - hoe kan het ook anders - elektrische stuurbekrachtiging. Bovendien heeft de V8 geleerd om enkele cilinders uit te schakelen wanneer het kan. Met een lager totaalgewicht (het exacte cijfer is nog niet vrijgegeven) en tal van optimalisaties kan je er donder op zeggen dat het verbruik een duik neemt. De stijfheid gaat ook stevig in de plus. De voortrein is maar liefst 500% meer rigide dan voorheen. Dat dat überhaupt kan, spreekt boekdelen over de uittredende generatie.

De cabine is helemaal nieuw, en dat was eigenlijk ook de hoogste tijd. GM belooft het einde van de bedenkelijke plastics, ouderwetse schermen en matig steunende zetels. Meer leer, hoogwaardig plastic, een fonkelnieuw infotainmentsysteem, andere tellerplaten en twee verschillende zetelsoorten moeten dat soort commentaar voor eeuwig en altijd naar het verleden verwijzen.

Voor de aandrijving doet GM beroep op een 6,2l V8 die 450pk en 610Nm opwekt. En zoals typisch is voor een achtpitter, komt de trekkracht erg vroeg vrij. GM zegt dat de C7 hoe dan ook de vloer aanveegt met de gekende Ferrari's en Porsche's. De C7 is het krachtigste en meest capabele standaardmodel voor een Corvette ooit. De sprinttijd naar 100 mag niet meer dan 4 tellen bedragen, ongeacht de gekozen transmissie. En daarin zijn twee opties: een zestrapsautomaat of een handgeschakelde bak die de Porsche 911 vervoegt in het exclusieve clubje van wagens met die een pook en koppelingspedaal combineren met zeven versnellingen.

Opties zijn er natuurlijk ook, en daar pikken we bij deze eerste kennismaking alvast het Z51-pakket uit. Dat zorgt ervoor dat de C7 zichzelf met nog meer overgave door het verkeer en potentieel ook over het circuit gooit. Wielen, banden, gas- en stuurpedaalrespons zijn aangescherpt, sportmeubilair is standaard en gestuurde dempers geven de inzittenden de keuze tussen een meer- en minder vergevingsgezinde instelling.

Wie zich graag nog eens laat gaan in een nostalgische trip door de vorige modelgeneraties, ziet zichzelf bediend worden in onze retrorubriek. Alle beeld van de nieuweling is te vinden in onze gallery.