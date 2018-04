Nieuwe Corvette Stingray vanaf morgen in Gran Turismo 5

Door: AUTO55

Tot op heden konden gamers de voorgaande 6 generaties van de Corvette, alsook een gecamoufleerd exemplaar van de C7 over bekende circuits jagen in de virtuele racewereld van Gran Turismo 5. Nu raakte bekend dat ook de net voorgestelde productversie de rangen vervoegt. Deze zal vanaf morgen gratis worden aangeboden via het Playstation-netwerk, zodat jong en oud alvast kan proeven van het brute V8-geweld. De échte Corvette Stingray zou zowel Ferrari als Porsche in het stof doen bijten, aldus GM. Je leest er hier alles over.