Audi RS7 officieel

Door: TB

Na de RS6 Avant is het de beurt aan de S7 om een nog blitser trainingpakje aan te trekken. Een twin-turbo V8 met 560pk en 700Nm moeten topsport van de bovenste plank brengen. Dankzij de standaard quattro vierwielaandrijving en een hoop elektronische coaches zou er niets mis mogen gaan, hoe slecht het speelveld er ook bijligt. De vier liter TFSI laat de RS7 toe het honderdspurtje in 3,9 seconden af te werken, vlotjes de acht horden van de tiptronic automaat te nemen en pas op te houden bij 305km/u (als je alle vinkjes hebt gezet in de optielijst tenminste). Als de Duitser door de week naar het werk moet bumperen, schakelt hij vier van z'n cilinders uit wat zijn dorst op gemiddeld 9,8 liter per 100km terugbrengt. Netjes.

Net zoals elke RS komt ook de RS7 met een uitgebreidere standaarduitrusting, een agressievere koetswerkkit en een overdaad aan RS logo's. Sjofel kan je de Duitser binnenin niet noemen; desalniettemin valt zowat alles nog verder te personaliseren. De RS7 is uit zichzelf al best een sportieve rakker, maar de optielijst bevat heel wat leuks om de ervaring nog wat extra te kruiden. Desgewenst monteert Audi een sportuitlaat, sportdifferentieel achteraan of koolstofvezel stoppers. Vind je de standaard luchtvering maar niets, dan kan je opteren voor een sportievere, dynamische ophanging. Op de prijs is het nog even wachten.