Audi stelt RS6 Avant voor

Wat er mis was met die eerder door ons geteste superbreak, de S6 Avant? Niets, maar dat wil daarom niet zeggen dat het niet nog straffer kan, zo denken ze in Ingolstadt. Gesterkt door de immer aansporende drang tot verbetering, ging quattro GmbH op zoek naar het recept van de perfecte sportwagen voor alledaags gebruik. Op basis van de S6 werd er nog wat extra peper in het gerecht geroerd, waardoor de RS6 Avant amper 3,9 seconden benodigt voor de honderdspurt en vrolijk de bestuurder richting 305km/u begeleidt (als je de electronische begrenzing op 250km/u hebt gelicht middels optionele pakketten welteverstaan). Uiteraard zijn een belachelijk performante motor, permanente quattro vierwielaandrijving, een puike achttrapsautomaat en luchtvering alweer van de partij. En een gigantische koffer (1.680l), het blijft een functioneel voertuig natuurlijk. De RS6 Avant in een notendop.

Onder de fraaie kap woont nog steeds de 4.0 TFSI, een twin-turbo V8 die voor de gelegenheid 560pk kan ontwikkelen en 700Nm voor handen heeft tussen 1.750 en 5.500t/min. Net zoals in de S6 staat de achtpitter garant voor onderhoudend sport & spel, en om de funfactor nog wat hogerop te tillen zorgen kleppen in het uitlaatsysteem er desgewenst voor om het gehoor extra te stimuleren. Voor wie dat te artificieel vindt, is er ook een optioneel sportuitlaatsysteem beschikbaar. Audi gaf de nieuwe V8 alle truuken van de foor mee om het verbruik binnen de perken te houden: start&stop, een economisch programma en dergelijk meer. Maar vooral de cilinderuitschakeling is vooruitstrevend: geheel automatisch en vooral quasi onopmerkbaar maakt de V8 vier van zijn krachtkamertjes (cilinders 2, 3, 5 en 8 meerbepaald) technisch werkloos als er voor hun geen arbeid te verrichten valt. Dankzij al die ingrepen - en een dieetkuur van 100kg - is de nieuwe RS6 Avant zo maar eventjes 40% zuiniger dan zijn voorganger, en tegenwoordig claimt Audi een normverbruik van 9,8l/100km voor zijn sterkste break. Afgaande op de beloofde versus werkelijke dorst van de S6 met dezelfde krachtbron in het motorcompartiment, durven wij alleszins geen RS6 te verwedden op het realiteitsgehalte van die score.

Dit is de eerste Audi RS die een 2cm verlaagd sportonderstel met luchtvering en een elektronisch geregelde demping meekrijgt. De werking ervan verloopt uiteraard volledig automatisch. Het neemt zowel de gekozen rijstand, het rijgedrag en de omstandigheden op de baan in rekening en kan geheel volgens de wensen van de bestuurder een comfortabel, normaal of sportief karakter aannemen. Maar je kan er ook stalen veren en instelbare dempers onder laten zetten, als het allemaal nog wat sportiever en snediger moet zijn. Quattro-vierwielaandrijving behoort uiteraard tot de standaarduitrusting en is voorzien van torque vectoring en een zelfvergrendelend, sportief afgesteld en oliegekoeld middendifferentieel. Net als op de S6 kunnen klanten opteren voor keramische remmen, die niet alleen heel erg trendy staan in de standaard twintigduimers, maar ook verdraaid goed stopwerk leveren. Interieur en exterieur nam Audi over van de gewone A6 Avant, zonder evenwel na te laten hier en daar wat karakteristieke aanpassingen door te voeren. RS-logo's tieren welig alom en uiteraard krijgt de über-A6 ook specifieke bumpers, matte verchroomde buitenspiegels en dergelijke mee. En al even vanzelfsprekend is het gegeven dat er naast de standaarduitrusting - die alvast een lederen interieur, xenon kijkers, navigatie en klimaatregeling omvat - ook een hele resem opties beschikbaar zijn die de klant toelaten zijn RS6 nog wat verder te personaliseren.