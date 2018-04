Qoros ziet het groot

Door: TB

Nadat het Chinese Qoros met de prettig getekende GQ3 al duidelijk liet verstaan dat het haar pijlen op Europa heeft gericht, komt het merk al met enkele varianten op het thema op de proppen. Qoros staat niet in Brussel, maar het overwegend door Europeanen bevolkte merk spaarde wat door en zag wel de kans schoon om transport te financiëren naar Genève. En daar neemt het niet alleen de GQ3 naartoe, maar ook een hatchback met hybride-aandrijving en een break. Beide staan op hetzelfde, modulaire platform als dat van de GQ3 en daar zal het allicht ook niet bij blijven. Een suv staat op de planning, alsook een verhoogde, stoere variant van de break. Ambitieus is het merk zonder twijfel, nu is het nog afwachten of de Chinesen daadwerkelijk een vuist zullen kunnen maken tegen de al niet bepaald dungezaaide spelers op de Europese markt. Alles zal afhangen van de bouwkwaliteit, de veiligheidscores. En de prijs uiteraard.