Subaru Forester geprijsd

Door: TB

De officiële voorstelling van de nieuwe Subaru Forester staat gepland voor het autosalon van Genève begin maart, maar omdat het Japanse merk een zwak heeft voor België (denken we), beleefde de nieuwste Sub alvast zijn avant-première op ons eigenste autosalon te Brussel. Niet alleen is de wagen die je in paleis 7 aantreft reeds volledig productieklaar, ook de prijslijst is gedrukt. De goedkoopste Forester moet voortaan € 26.490 kosten: daarvoor krijg je de Intro met de gekende atmosferische tweeliter boxer onder de kap. En standaard vierwielaandrijving uiteraard, net als een hoop andere zaken waarvoor je bij de gemiddelde Duitser nog voor moet opleggen (klimaatregeling, bluetooth, verwarmbare voorzetels ...).

Aan optielijsten hebben Japanners lak, dus moet je grasduinen doorheen de verschillende uitrustingsniveau's vooraleer je uiteindelijk uitkomt bij het neusje van de zalm. In ruil voor € 42.290 krijg je dan de Sport Executive met CVT bak. En, belangrijker nog, voor dit bedrag monteert Subaru een turbo die 90 extra paarden uit de tweeliter tovert. Al moet hierbij de kanttekening gemaakt worden dat de atmosferische variant en deze met turbo twee totaal verschillende blokken zijn; de meest krachtige van de twee is het nieuwe 'vierkante' blok uit de BRZ, dat onder druk wordt gezet en zo tot 240pk en 350Nm kan laten optekenen. Uiteraard is ook de magnifieke dieselmotor beschikbaar: de Intro kost met de zelfontbrander € 29.990 en de Sport Executive gaat voor € 41.490 van de hand. Op dat laatste uitrustingsniveau zit eigenlijk alles wat te bestellen valt, met uitzondering van metaalkleur. Daarvoor moet je nog eens € 400 extra uittrekken.