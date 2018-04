Liegen over verbruik kost Hyundai en Kia $ 412 miljoen

Door: BV

De Koreaanse zustermerken Hyundai en Kia zitten op de strafbank in de VS. Dat komt omdat ze overdreven optimistisch geweest zijn in het inschatten van de verbruikscijfers van verschillende van hun modellen. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) verplichtte beide autobouwers al tot het aanpassen van de geafficheerde verbruikscijfers van verschillende modellen. De verplichte aanpassing ging van 0,4l/100km tot 2,5l/100km. De maatregel is zeer uitzonderlijk. Het EPA zag zich slechts twee maal eerder verplicht tot het nemen van zo'n maatregel, en toen ging het telkens over één enkel model.

Hyundai en Kia stuurden in november al een verontschuldiging de wereld in, en maken zich nu op om de Amerikaanse consument te vergoeden. Daarvoor hebben beide bedrijven $ 412 miljoen opzij gezet. Met ongeveer 900.000 getroffen voertuigen, komt dat op dik $ 450 per wagen. De verdeling zal evenwel op een individuele basis en volgens het model gebeuren. Of de proceduregeile Amerikaanse consumenten zich daar allemaal bij neerleggen is nog maar de vraag.