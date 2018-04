VW Golf 4Motion: enkel voor diesels

Door: AUTO55

Bij de introductie van een nieuwe Golf -nummer 7 intussen- is een vierwielaangedreven versie nooit veraf. Dat is al zo sinds 1986 en Volkswagen ziet vooralsnog geen reden om ermee te stoppen. De Golf 4Motion maakt gebruik van een hydraulisch en elektronisch geregelde Haldex-koppeling die de achterwielen enkel aanspreekt wanneer er vooraan tractieverlies optreedt. Hierdoor blijft een onnodige brandstofuitgave achterwege. Bovendien weegt het systeem 1,4kg minder dan voorheen, wat ook weer enkele druppels bespaart aan de dieselpomp.

4Motion gaat hand in hand met een elektronisch XDS-differentieel en kan je enkel op de vijfdeurs bestellen in uitrustingsniveaus Trend-, Comfort- en Highline. Zelfontbranders van dienst heten 1.6 TDI en 2.0 TDI en ze beloven een gemiddelde dorst van respectievelijk 4,5 en 4,7l/km. De eerste plaatjes van de Golf 4Motion kan je in onze fotospecial bekijken.