Kia Optima vreest kryptoniet

Door: AUTO55

Deze wel heel erg speciale Optima Hybrid staat in teken van "We Can Be Heroes", een fonds ten voordele van families -vrouwen en kinderen in het bijzonder- die door de immense droogte in de Hoorn van Afrika werden getroffen. Ontwikkeld in samenwerking met DC Entertainment zal het model op de Chicago autoshow als eenzaat worden opgevoerd.

Eerder liet de Zuid-Koreaanse autobouwer al een vijftal 'Justice League'-modellen op de wereld los en ging partner Hyundai levende doden te lijf met een tot de tanden bewapende Elantra coupé. Superman zelf onthield zich van alle commentaar.