Passat op zonnepanelen

Door: TB

We moeten onze titels om ontwerpredenen kort en bondig houden, dus laten we je op hol geslagen verbeelding maar meteen weer naar de aarde trekken: Volkswagen gaat (nog) geen zonnepanelen óp de Passat plaatsen, maar plaatst wel zonnepanelen om de Passat te bouwen. Of toch een stukje ervan. Want Volkswagen heeft op 22 januari aan zijn Amerikaanse fabriek in Chattanooga de grootste fotovoltaïsche installatie van de constructeur wereldwijd in bedrijf genomen. Dit zonne-energiepark heeft een maximumcapaciteit van 9,5 megawatt en is de grootste fotovoltaïsche installatie van een autoproducent in de Verenigde Staten. De groene stroom die er opgewekt wordt, zal dus gebruikt worden voor de productie van de Passat.

Het nieuwe zonne-energiepark maakt deel uit van de wereldwijde strategie van de groep om voor de elektriciteitsvoorziening in toenemende mate een beroep te doen op hernieuwbare energiebronnen. De 33.600 zonnepanelen op een oppervlakte van ca. 13 ha op het fabrieksterrein zullen naar verwachting jaarlijks 13.100 MWh aan elektriciteit produceren. Die groene stroom zal rechtstreeks voor de productie gebruikt worden en vertegenwoordigt 12,5% van de benodigde elektriciteit voor de werking van de fabriek bij volledige bezetting. Indien de productie in de fabriek stilligt, is dat zelfs 100%.