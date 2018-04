Nissan 370Z Nismo in het echt

Door: TB

Nissan gaf ons zopas de details van de 370Z Nismo. En dan bedoelen we letterlijk. Meer nog, vandaag werd de sportieve rakker voor het eerst aan ons voorgesteld. Nismo, zeg maar de sportieve afdeling van het Japanse merk, nam de 'gewone' 370Z, typenaam Z34, onder handen en kietelde het atmosferische 3,7 V6 blok op tot een niet onaardig vermogen van 344pk dat zich pas bij 7.400t/min manifesteert. Het koppel steeg ook een beetje, naar 371Nm en dat wordt reeds bij 5.200t/min behaald. Met een rijklaar gewicht van 1.535kg, een gunstige gewichtsverdeling van 53/47 en achterwielaandrijving met een sperdifferentieel is de 370Z sowieso al een conservatieve sportwagen van het zuiverste water, maar door de gasrespons aan te scherpen en de koets een centimeter lager tegen het asfalt te drukken, worden die kwaliteiten nog extra benadrukt.

Voor Nissanfanatici is het Nismo merk al jarenlang een waar begrip, vooral dan omdat de sportieve onderdelen doorgaans uitsluitend voor de Japanse markt voorbehouden waren. Maar daar komt binnenkort dus verandering in. Nismo tekende ook voor een uitgesproken koetswerkkit (in principe beschikbaar in Magnetic Black, Pearl White, Gun Metallic, Brilliant Silver en Magma Red), specifieke velgen en sportieve accenten in het interieur. En de Nismo badge is in dat alles prominent aanwezig, maar het blijft niet bij het visuele alleen. Dankzij de aerodynamische aanpassingen bedraagt de luchtweerstandscoëfficiënt voortaan 0,30 en geniet de Z een beetje meer neerwaartse kracht. Nissan begrenst de 370Z Nismo op 250km/u en de honderdspurt wordt thans in 5,2 seconden afgewerkt. Wat dat allemaal moet gaan kosten is nog niet meegedeeld, maar er is ons een prijskaartje beloofd dat niet zo heel veel hoger zal liggen dan de gewone 370Z, die vanaf € 43.200 beschikbaar is. De 370Z Nismo wordt, zoals het er nu naar uitziet, deze zomer in België verwacht. We schoten een hele rits foto's van de officiële voorstelling aan de Belgische pers: ontdek ze allemaal achter deze link.