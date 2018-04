Renault Kangoo Express in het nieuw

Door: AUTO55

De Kangoo is alweer vijf jaar op de markt. Een tijd waarin het bedrijf zo'n 400.000 stuks van de functionele personenwagenversie of de bestelwagen van de hand deed. En om dat aantal zo veel mogelijk aan te dikken, achtten de Fransen de tijd rijp voor een opfrisbeurt.

Aan de buitenzijde zijn de nieuwe bumperstukken, grille en lichtunits de klassieke ingrediënten van deze make-over. En je kan ook nieuwe spiegelhuizen en achterlichtunits opmerken. De elektrisch aangedreven variant doet er nog een schepje bovenop en heeft ene groter logo waarop bovendien ene blauwe schijn zit, en kan natuurlijk ook niet zonder de laadklep voor de stekker.

Binnenin mag je je verwachten aan een hertekende middenconsole en een ander stuurwiel. En wie er vanaf nu ééntje koopt mag zich verheugen op een hill start assist ter uitbreiding van de stabiliteitscontrole, een extra slimme functie van de tractiecontrole waarvan de marketingboys het nodig hebben geacht om er weer een naam voor te verzinnen (Grip Xtend plus) en een opgewaardeerd multimediasysteem.

De kleine 1.5l dieselmotor blijft trouw op post in zowel de lange als de korte Kangoo. Het blok is er met vermogens van 75, 90 en 110pk. Het eerste duo poneert een gemiddelde dorst van 4,3l/100km en een CO2-uitstoot van 112g/km. Het overgebleven exemplaar laat nog 3g/km meer in de atmosfeer ontsnappen. Benzinerijders hebben dan weer helemaal niets te beslissen, daar er enkel een TCe 115 op het programma staat. Die blaast elke kilometer 140g CO2 uit. De volledige Kangoo-familie wordt in elkaar geschroefd in de Franse MCA-fabriek in Mauberge.