SRT Viper GTS-R zakt af naar Le Mans

Eind jaren '90 liet de Viper zich van z'n sterkste kant zien. In de GTS-klasse tijdens de 24u van Le Mans ging hij tussen 1998 en 2000 telkens met de eerste en tweede plaats in de klassementen lopen, en dat truukje zou men anno 2013 maar al te graag nog eens overdoen. "De Viper GTS-R heeft in het verleden zijn strepen in Le Mans verdiend. We kunnen haast niet wachten om alsnog naar Frankrijk terug te keren en er een nieuw Viper-tijdperk in te luiden", aldus SRT CEO Ralph Gilles.

De raceklare Viper GTS-R werd samen met Riley Technologies tot stand gebracht. De bolide weegt droog aan de haak 1.245kg en produceert tussen 450 en 500pk. De topsnelheid is gelimiteerd op 290km/u. We zien onder meer nieuwe bumpers, een andere motorkap en een obligate knoert van een achtervleugel, kwestie van de poep op de grond te houden. We zijn zeer benieuwd of de Viper de nodige potten kan breken en zodoende de succesvolle racetraditie verderzet. Meer beeld kan je zoals gewoonlijk in de fotoreeks bekijken.