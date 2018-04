VW Amarok krijgt potiger instapdiesel

Door: BV

Tot op heden kon je de in Duitsland gebouwde Pick-Up van het Duitse bedrijf uit de catalogus plukken met twee versies van een tweeliter TDI. De eerste ontwikkelde 120pk terwijl de tweede dankzij een veel geavanceerdere turbo 178pk uit dezelfde inhoud puurde.

De instapper van beide motoren is nu hoofdzakelijke elektronisch onder handen genomen, want met dezelfde injectoren en turbolader wekt die voortaan 138pk en 340Nm (van 1.600 tot 2.250t/min) op. Wie daarmee elke pk op de bodem van de cilinders gaat zoeken, accelereert de utilitaire terreinrakker naar 100km/u in 12,6 tellen. Dat is 6 tienden beter dan voorheen. En de topsnelheid stijgt met 6km/u tot 168km/u. Het verbruik - met het BlueMotion technologiepakket aan boord - wijzigt niet en blijft op 6,8l/100km volgens de EU-cyclus.

Bij de bestelling heb je keuze uit een kleine cabine (SingleCab) en een vierdeurs Doublecab, met achter- of inschakelbare vierwielaandrijving . Schakelen gebeurt altijd manueel, met een zesbak.