Inschrijvingen januari 2013: goed begonnen is...

Door: BV

Afgelopen maand januari werden 50.684 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Januari van vorig jaar werd daarentegen afgesloten met 44.732 nieuwe exemplaren. Dat betekent dat het nieuwe jaar is ingezet met een stijging van 13,3%. In de top vijf van de autoconstructeurs vielen evenwel behoorlijk wat verschuivingen te noteren. Renault overtroeft iedereen met 4.658 exemplaren. BMW nestelt zich zowaar op de tweede plaats met 4.583 stuks en gaat daarmee VW (4.464), Peugeot (3.949) en Citroën (3.722) stuks vooraf. De top 38 van de automerken, samen met de evolutie ten opzichte van vorig jaar, vind je zoals steeds terug op onze facebook-pagina.

De goede start bij de personenwagens, wordt niet gereproduceerd bij de bedrijfsvoertuigen. Daar staat de balans over de ganse lijn in het rood. De lichte bedrijfswagens gaan 3,9% achteruit. De voertuigen van 3,5 tot 16 ton MTM laten een daling van 20,4% optekenen en de voertuigen van 16+ ton duiken 29,1% in het rood.

De gemotoriseerde tweewielers kennen eveneens een onderkoelde start. Daar werden in vergelijking met dezelfde maand afgelopen jaar 17,3% minder nieuwe motorfietsen en scooters in het verkeer gebracht.