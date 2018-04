Citroën DSX verwacht in 2014

Door: AUTO55

De Fransen gaan een hoogpotige variant van hun felbesproken DS5 op de markt brengen. Van 21 tot 29 april aanstaande zal de DSX naar eerste reacties peilen op de Shanghai Auto Show, om vervolgens in het najaar van 2014 bij ons de verkoop in te gaan. Daarvoor komt vooral de vierwielaangedreven dieselhybride in aanmerking. Deze combineert een 163pk sterke HDi dieselkrachtbron met een elektromotor, net zoals de 3008 Hybrid4. Het gecombineerd vermogen bedraagt 200pk, de theoretische CO2-uitstoot amper 99g/km. Traditioneel gevoede exemplaren worden uiteraard enkel op de voorwielen bediend. In Europa zou de DSX naar verluidt vanaf een kleine € 40.000 verkoopbaar worden gesteld.