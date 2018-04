Brussel maakt zich op voor vijfde Keverparade

Door: BV

Op de zondag voor Sint-Valentijn wordt het museumplein aan het Jubelpark al voor de vijfde keer omgetoverd tot en ontmoetingspunt voor Kevers van alle tijdperken. Voor deze Love Bugs Parade zijn nu al meer dan 175 kevers ingeschreven, waaronder enkele zeldzame exemplaren van 1952, terwijl de jongste niet eens een jaar oud zijn. Vanuit Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland, verzamelen ze op 10 februari vanaf de middag op de Esplanade voor museum Autoworld. Om 14u start de rondrit en 2 uur later zijn de deelnemers terug op dezelfde plaats voor de afsluiter. Wie nog een werkloze Kever heeft staan, kan zich nog tot 8 februari (gratis) inschrijven.

Tegelijk organiseert museum Autoworld vanaf 7 tot 24 februari een tentoonstelling over de Kever in het alledaagse leven. In de zone van de tijdelijke tentoonstellingen van het flink gerevitaliseerde automuseum wordt aandacht besteed aan miniatuurkevers, reclame uit de tijd van toen en -natuurlijk- de exemplaren op ware grootte. Je zal er onder meer kennis kunnen maken met een door Ferdinand Porsche ontwikkeld prototype ‘type 30' uit 1937, de kever 100 die instond voor bloedtransport, een ‘choupette' uit 1953 en diens meer. Auto55 was er vorig jaar al bij en nam heel wat fotomateriaal mee naar huis.