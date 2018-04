Nu helemaal: BMW 3 GT

Door: AUTO55

De Audi A5 Sportback en - in mindere mate - de Volkswagen CC mogen op hun tellen passen. BMW's 3 GT heeft zich officieel laten kennen en naar onze bescheiden mening oogt hij alvast smakelijker dan de 5 GT. Als afgeleide van de 3-reeks mag de Gran Turismo de ruimste van de bende worden genoemd. De koets is 20cm langer dan de Touring (die sowieso een voorsprong heeft opgebouwd ten opzichte van de berline) en tikt af bij 4,82m. De wielbasis groeide 11cm mee, tot 2,92m, en de daklijn komt nu 8cm hoger uit. Het spreekt voor zich dat deze ingrepen vooral de inzittenden ten goede komen. De stoelen konden zelfs lichtjes hoger worden geplaatst en de rugleuning van de achterbank laat zich gewillig verstellen. De GT biedt er zelfs 7cm extra beenruimte. Het koffervolume steeg eveneens, tot 520 liter of maar liefst 1.600l met de leuning in horizontale positie. De toegang wordt verschaft door een groot uitgevallen en elektrisch bedienbare kofferklep, en het plaatje vervolledigd door een actieve achterspoiler, een item waar ook Audi niet vies van is.

Op de ongetwijfeld uitpuilende optielijst zullen de meest recente toebehoren kunnen worden aangekruist. Verschillende hout- en leersoorten, een M-sportpakket, maar ook het Connected-systeem (met internetverbinding en de integratie van Google Maps) en het head-up display dat we onder meer in de 640d en de 535d zijn tegengekomen. Een kleine greep uit het immense aanbod.

Benzinevrienden vinden hun gading bij de 320i (184pk) of 328i (245pk) met 4 cilinders, of de 335i (306pk) voor wie een zespitter verkiest. Dieselen kan je vooralsnog enkel met de 318d (143pk) of 320d (184pk). Alle centrales lieten zich door het Efficient Dynamics-principe inspireren en zijn standaard gekoppeld aan een manuele zesbak. Een hybride zou eveneens op de planning staan, maar daarover wil BMW voorlopig nog niets kwijt. Toch is zulk een versie meer dan welgekomen, zeker indien men de Amerikanen wenst te overtuigen. De BMW 3-reeks GT zal nog voor de zomer bij de verdelers verschijnen en beleeft zijn publieke voorstelling op het Autosalon van Genève, dat volgende maand plaatsvindt. Maar je kan hem uiteraard nu al inspecteren in onze immense fotoreeks met niet minder dan 118 plaatjes van binnen- en buitenkant.