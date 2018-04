Kia Cross GT hint naar luxe-crossover

Door: AUTO55

Vooralsnog valt er weinig over te vertellen over deze Zuid-Koreaan, maar Kia heeft duidelijk plannen op de iets hogergelegen treden van de autoladder. De Cross GT Concept - die we dus nog onder de noemer stijlstudie moeten plaatsen - is ruimer bemeten dan de niet erg tengere Sorento en geeft aan welke richting het merk aan het inslagen is. De door Peter Schreyer ingevoerde tijgergrille is nog steeds present; de stoer getekende lichtblokken zijn we nog niet eerder tegengekomen op een vierwieler uit dezelfde stal. Wat we ook over het futuristisch aandoende interieur kunnen zeggen. Later op de dag wordt de Cross GT officieel uit de doeken gedaan in Chicago, waar op dit moment de bekende Motor Show plaatsvindt. Meer beeldmateriaal kan je in de fotospecial raadplegen.