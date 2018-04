Kia Optima voor superhelden eindelijk onthuld

Door: AUTO55

Zoals aangekondigd: de Optima met een voorliefde voor de man van staal. Dit uniek stuk werd gebouwd in samenwerking met DC Enertainment en tuningblad Super Street Magazine om centjes in te zamelen voor 'We Can Be Heroes', een project ten voordele van de vele slachtoffers van de droogte in de Hoorn van Afrika.

De hybride Kia kreeg een sportophanging en kofferspoiler opgeschroefd, maar ook een setje enig lichtmetaal om de baan te houden. Blauw en rood gelden uiteraard als de dominerende kleuren voor het exterieur - voorzien van de nodige emblemen, afgedekte luchtinlaten en een rode lamp om het asfalt te verlichten - terwijl je aan de binnenzijde moeilijk naast de zeer aanwezige Superman-logo's kan kijken. Je kan de gepimpte vierwieler zelf bewonderen op de Chicago Motor Show, of zoals steeds in de bijhorende fotospecial.