VW Golf R Cabrio komt beter laat dan nooit

Door: AUTO55

De Golf VII is al een tijdje onder ons (we hebben er zelfs al meer dan één getest) en toch komt Wolfsburg nu nog opdraven met een snelle R-variant van de cabrio van de vorige generatie. Geen jaar te vroeg, ook al heeft de nieuwe vertegenwoordiger nog geen dakloze broer in het gamma. De Golf R met stoffen dakje geniet evenwel niet van dezelfde aandrijflijn als de R in gesloten toestand. Die laatste heeft 270pk ter beschikking (5 eenheden meer dan de cabrio) én laat zich op de 4 wielen bedienen. In de zonneklopper moet je het stellen met voorwielaandrijving en zonder mechanisch sperdifferentieel. VW-adepten hebben alvast in de smiezen dat de Golf R Cabrio de mosterd bij de Scirocco R heeft gehaald.

Zijn 2,0l turbobenzinemotor is dus 265pk sterk en standaard gekoppeld aan een DSG-automaat met zeven verzetten. Het sprintje naar 100km/u kan in 6,4 seconden worden afgewerkt, de topsnelheid reikt tot 250km/u. De Volkswagen is uitgerust met 18 inch Talladega-lichtmetaal, een 2,5cm lager sportonderstel en aangepaste bumpers. In Duitsland mogen ze alvast spreken van bi-xenonkoplampen met bochtverlichting, zwartgelakte remklauwen en leder voor de stoelen. Meer beeld van de rappe Golf kan je uiteraard in de fotospecial bekijken.