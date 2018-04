Aston Martin V8 Vantage SP10 met manuele zesbak

Door: AUTO55

Voor een bedrag van € 116.578 kan je je binnenkort de trotse eigenaar noemen van de nieuwe V8 Vantage SP10. De speciale reeks liet zich inspireren door de GT4-racebolide en zal zowel als roadster en coupé in de verkoopstabellen verschijnen. Aangedreven door de reeds aanwezige 4,7l V8, goed voor 436pk en 490Nm koppel, wordt de in Ceramic Grey Metallic gespoten Brit standaard met een handgeschakelde zesversnellingsbak aangeboden. Een gerobotiseerde 7-trapsautomaat behoort uiteraard nog steeds tot de mogelijkheden, maar daarvoor word je al gauw naar de optielijst doorverwezen.

Los van de transmissiekeuze snelt de Vantage SP10 in 4,5 seconden naar 100km/u en is hij in staat tot 305km/u door te razen. De bijhorende verbruiks- en emissiecijfers bedragen respectievelijk 12,9l/100km en 299g/km. De 1,6t wegende luxesporter is uitgerust met een kwartet 19" lichtmetalen wielen, zwarte remklauwen, bleke achterlichtblokken en zowel een splitter vooraan als een diffuser achteraan. In het interieur voert zwart de boventoon en om het oor te plezieren installeert de autobouwer een Bang & Olufsen BeoSound-installatie (1000W). Ontdek het allemaal in onze aansluitende fotoreeks.