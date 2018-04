Citroën Technospace als Picasso-studie

Door: AUTO55

Deze voorbode van de volgende C4 Picasso behoudt de bekende stijlkenmerken eigen aan het merk, een snuifje DS inbegrepen, maar in de neus zouden we het toekomstige familiegezicht moeten herkennen. De conceptuele eenvolumer maakt gebruik van het nieuwe, modulaire platform van PSA, waaruit we kunnen concluderen dat er een volledig nieuwe auto op de foto's staat te blinken.

De Technospace zou 537l bagageruimte bevatten alsook een 12" HD aanraakscherm, en de meest zuinige variant zou gemiddeld 98g/km CO2 in de atmosfeer doen verdwijnen. Veel meer weetjes vallen er echter niet te rapen. Of toch nu nog niet. Al krijgen we alles ongetwijfeld voorgeschoteld na de onthulling op het salon van Genève volgende maand.