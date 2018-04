Kia Ceed GT ook met vijf deuren

Door: BV

Met een 1.6l turbomotor met 204pk en 265Nm en een handgeroerde zesbak die al dat geweld naar de voorwielen sluist, wordt de GT de potigste versie van de Kia Cee'd. Iets wat in de verf gezet wordt door aangepast smoelwerk dat onder meer andere lichtunits, een gewijzigde bumper en een grille met honingraatrooster omvat. Op de flanken wordt het vermogen verkondigd door zijschorten en 18-duimers terwijl een grotere achtervleugel en een specifiek bumperschild die rol vervullen aan de achterzijde.

De driedeursversie (fotospecial) had Kia al vrijgegeven en de Koreaanse onderneming maakte er geen geheim van dat ook een quasi identieke vijfdeurs in het gamma zou opduiken. Dit is daarvan het eerste beeld. De versie debuteert (ongeacht het aantal portieren) op het Autosalon van Genève.

Wie z'n best doet in het met Recaro sportzetels opgevulde interieur, kan de Pro_Cee'd GT (dat is de driedeurs) in 7,9 tellen naar de honderd jagen. Hoe lang de vijfdeurs voor diezelfde oefening nodig heeft, is nog niet geweten, maar het kan hooguit enkele tienden schelen.