Jeep Grand Cherokee maakt Europese intrede

Door: BV

Jeeps grootste heeft op de operatietafel gelegen en het resultaat van al die plastische ijver is binnenkort natuurlijk ook te zien op het Autosalon van Genève. Over alle individuele ingrepen hebben we het al in het lang en het breed gehad. Laat ons dus nog maar op een drafje door de voornaamste aanpassingen lopen.

Uiterlijk is het vooral de neus met kleinere lichten, een andere grille die de opfrisser herkenbaar maakt. Achteraan worden de lichtunits dan weer groter. Aan de binnenkant is de infotainment-installatie vervangen door en recenter exemplaar en mag je je verheugen op verbeterde materialen.

Zoals dat hoort bij een goed uitgewerkte verfrissingsbeurt is het voornaamste nieuws onder de kap terug te vinden. Er zijn voor europa minder interessante zes- en achtcilinder benzinemotoren, maar wat wel de aandacht trekt, is een zescilinder diesel. Die drieliter komt niet uit de lucht gevallen, maar de combinatie met een achttrapsautomaat is hier wel nieuw. Dat zorgt voor betere prestaties, een stillere werking en optimaliseert het verbruik. En dat is altijd meegnomen, toch? Voor beeld verwijzen we je zoals gebruikelijk naar de fotospecial.