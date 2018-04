Alfa Romeo Gloria in studentenverband

Door: AUTO55

Alfa Romeo brengt volgende maand deze Gloria naar het Autosalon van Genève; een stijlstudie mede ontwikkeld door enkele vlijtige studenten van de Istituto Europeo di Design van Turijn. Die peilen met dit project voornamelijk naar meningen uit de Aziatische en Noord-Amerikaanse markten. De berline met dunne LED-stroken als koplampen heeft genoeg ruimte in het motorcompartiment om een V6 of zelfs een V8 van een thuis te voorzien, maar veel wijzer worden we daar niet veel van. Alfa Romeo houdt de boot liever af. Misschien blijft het zelfs enkel bij de wulpse welvingen van het exterieur.

De Gloria bedekt 4,7m bij 1,92m van het aardoppervlak en is 1,32m hoog. In de wielkasten wonen 20" wielen van OZ Racing en die staan van as tot as een stevige 2,9m van elkaar verwijderd. Voorlopig blijft het bij dit beeldmateriaal, maar later duiken er ongetwijfeld meer plaatjes op. Als we al niet tot 7 maart moeten wachten natuurlijk.