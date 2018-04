Rinspeed Micromax is klein, wil bus zijn

Door: BV

De komst van de Micromax als concept car van Rinspeed op het Autosalon van Genève was al uitgebreid aangekondigd. Elk jaar maakt de Zwitserse onderneming er een erezaak van met een gedurfde fantasievolle of visionaire studie af te zakken naar het Autosalon van Genève. Ditmaal is het een amper 3,7m lange en 2,2m hoge elektrische stadsauto die tegelijk ruimte biedt voor vier inzittenden.

In de stad van de toekomst kan dergelijk concept - in theorie - een briljante carpoolcombinatie vormen. In de veronderstelling dat mensen via de nodige sociale netwerken aangeven waar ze heen worden, kan de bestuurder onderweg stoppen en mensen een deel of geheel het traject een semi-staanplaats geven. Wie meerijdt kan dan weer profiteren van verrassend veel accommodatie. Er is natuurlijk een netwerkverbinding, maar er is bijvoorbeeld ook een koffiemachine aan boord.

Wat Rinspeed bedenkt gaat eigenlijk nooit in productie, maar om de mogelijkheid niet helemaal onder de mat te schuiven, berekende het bedrijf toch maar dat een seriemodel afhankelijk van de opties tussen € 5.000 en € 10.000 zou moeten kosten. Het probleem van de aandrijflijn is handig opgelost door er eentje van een elektrische vorklift te adopteren. Dat is gekende, betrouwbare technologie. Er zijn niet alleen 66 afbeeldingen, er is ook video.