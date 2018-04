Facelift-gekte slaat toe bij Volvo

Door: BV

De Scandinaven hebben de smaak voor cosmetische chirurgie duidelijk te pakken. De S60, V60, XC60, V70, XC70 en S80 worden allemaal tegelijk tegen hun rimpels behandeld. De opfrisbeurt brengt aan de buitenzijde de komst van een nieuwe radiatorgrille, motorkap, bumpers en achterlichten met zich mee, terwijl ook interieur en instrumentarium oppervlakkig onder mee handen werden genomen.

Het motorenprogramma blijft bij het oude, maar is wel aangescherpt zodat de er zuiniger met brandstof wordt omgesprongen en de CO2-monsters zoveel mogelijk worden binnengehouden. Zo bedraagt het brandstofverbruik van de Volvo S60 met de 115 pk sterke viercilinder D2-dieselmotor voortaan 4l/100 km, met een gemiddelde CO2-emissie van 106g/km. De S60 D2 met automaat lust eentiende meer en doet er een gram bij. Hetzelfde principe geldt wanneer je de D2 in de V60 of de S80 propt, met dat verschil dat de uitstoot dan 108g/km bedraagt. Tenslotte kan ook de V70 met de kleinste zelfontbrander worden uitgerust. Die tekent daar voor 4,2l/100km en 111g/km CO2.

De D4 met 163 pk brengt het er aan de pomp even goed vanaf in zowel de S60, de V60 als de S80, door elke 100km toe te komen met 4,9 liter diesel. CO2-gewijs noteren we 129g/km, of 109g/km in geval van de S80. Maar ook de D5 is er zuiniger en schoner op geworden. In de XC60 drinkt deze 215 pk sterke krachtbron slechts 5,3l/100km in combinatie met een handgeschakelde transmissie en vierwielaandrijving. De gemiddelde CO2-uitstoot nam af tot 139 g/km.

Maar laten we vooral de benzineversies niet vergeten. In de S60 lusten de T3 (150 pk) en de T4 (180 pk) gemiddeld 6,8l/100 km en blazen ze 159g/km CO2 de lucht in. In geval van de V60 schrijven we dan 7,2l/100 km en 167g/km. Een S80 voorzien van een T4 staat garant voor 7,1l/100 km en 165g/km en daarmee hebben we ook meteen alles over de V70 gezegd. Meer beeld van de vernieuwde Zweden (binnen- en buitenkant) tref je in de fotospecial.