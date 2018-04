McLaren P1 is snelste plug-in hybride op aarde

Door: AUTO55

Witte rook is verschenen. De McLaren P1 krijgt 916pk en 900Nm koppel ter beschikking: 737pk en 750Nm van de dubbel geblazen 3.8l V8-middenmotor en nog eens 179pk en 260Nm van de behulpzame elektromotor waarvan de volledige trekkracht al vanuit stilstand aanspreekbaar is. De geleverde waarden worden via een 7-traps versnellingsbak met dubbele koppeling overgedragen naar de achterwielen, die al dat geweld vervolgend op het asfalt loslaten. Op het resultaat daarvan heeft men voorlopig nog geen cijfers geplakt.

We weten wel dat de P1 kan rekenen op een variabele achtervleugel om de juiste hoeveel neerwaartse druk te bekomen. Net als in de Formule 1 becijfert een zogeheten Drag Reduction System of DRS de beste hoekstand, waardoor de luchtweerstand tot 23% lager kan. De toepassing dient manueel te worden ingeschakeld via het stuurwiel en valt automatisch weg na een aanraking met het rempedaal. Maar de boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Als plug-in hybride leent de P1 zich evengoed tot een potje puur elektrisch rijden, tot zo'n 10km als we de Britten mogen geloven. En als de batterijen leeg zijn, ben je met een stopcontact in de buurt na 2u weer vertrekkensklaar. Als je echt geen benzine wil verbruiken tenminste.