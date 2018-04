Meer motoren voor Fiat 500L

Door: AUTO55

Om het speelveld uit te breiden stopt Fiat twee nieuwe centrales in haar 500L. Dat zijn de 1,6l Multijet II turbodieselmotor en de 0,9l Twinair turbobenzine, allebei gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak en goed voor een maximale vermogenspiek van 105pk. Met de zelfontbrander en 320Nm beschikbare trekkracht aan boord snelt de Italiaanse tegenhanger van de Mini Countryman in 11,3 seconden naar 100km/u, terwijl dezelfde proef met benzine door de aderen en 146Nm op de wielen minstens 12,3 tellen in beslag neemt. Beide motoren houden het vanaf 180km/u voor bekeken.

Op de milieuschaal scoort de Twinair het best, met een gemiddelde CO2-uitstoot van 112g/km. Zijn normverbruik bedraagt 4,8l/100km. De Multijet brengt het er met 117g/km net iets minder goed vanaf maar stelt zich tevreden met 4,3l/100km. Start/stop behoort steevast tot het standaardpakket. Prijzen voor de 0.9 Twinair starten bij € 18.300, voor de 1.6 Multijet moet je minstens € 19.700 opzij schuiven. Beide bronnen worden aangeboden vanaf de Pop Star-uitvoering en bestellen kan vanaf nu. Meer beeld van de Fiat 500L tref je in de fotospecial.