Nissan GT-R Nismo is er volgend jaar

Door: AUTO55

Nismo is tegenwoordig letterlijk inwonend bij Nissan. Voor de 180-koppige bemanning van de motorsportafdeling heeft men in Yokohama een werkhuis omgebouwd, zodat deze zich in alle rust met serieuze zaken kan bezighouden. Met het magazijn op hetzelfde verdiep natuurlijk. De plaatselijke toonzaal is zelfs in oppervlakte verdubbeld, wat ook weer niet zo verwonderlijk kan worden genoemd. Alles heeft te maken met het wereldwijde Nismo-modellenoffensief, dat onlangs met de Juke Nismo werd ingezet.

Deze verhoopte kaskraker is 200pk sterk en wordt binnen afzienbare tijd door een iets straffere versie bijgestaan. Later dit jaar volgt de 370Z Nismo, maar die bevindt zich natuurlijk in een iets hogere prijscategorie. En er is dus nog meer Japans geweld op komst. Zo acht men het blijkbaar noodzakelijk om ook de GT-R te laten herzien, een auto die nu al het angstzweet doet uitbreken bij het kruim van autoland. De GT-R Nismo staat gepland voor 2014, maar meer wordt er buitenshuis voorlopig nog niet meegedeeld.