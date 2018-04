VW Golf Variant in detail

Door: BV

Volkswagen presenteert op het Autosalon van Genève de nieuwe Golf Variant, dat is bekend. Met het MQB-platform (dat voor meer dan 20 verschillende modellen over de ganse groep gebruikt zal worden) als basis, wordt ook deze editie tot 105kg lichter dan z'n voorganger. En VW heeft ook specifiek een BleuMotion-editie van de break in de pijplijn zitten. Kwestie van met getrokken degens op de erg competitieve fleet-markt uit te komen.

De eerste Golf met break-allures kwam exact 20 jaar geleden op de markt en wist sindsdien 1,8 miljoen klanten te verleiden. Functionaliteit is al sinds de start het sleutelwoord en dat is hier niet anders. Het koffervolume gaat er in vergelijking met z'n voorganger maar liefst 100l op vooruit, tot 605l. Met de achterzetels plat wordt dat 1.620l terwijl de vorige editie daar bleef steken op 1.495l. De laadruimte is nu immers tot 1,83m lang, terwijl de koffer een opening van minimaal 1 meter garandeert en een laaddrempel van 63cm al te veel rugproblemen moet vermijden. Die bagage hou je natuurlijk liefst in de daarvoor bestemde ruimte, met een scherm en rolgordijn. Is dat niet in gebruik, dan past het netjes onder de koffervloer.

Om binnenin ruimte te creëren werd het model ook aan de buitenkant groter. En geen klein beetje. Met een lengte van 4,56m tikt de Variant 30cm meer aan dan de vijfdeurs. De wielbasis zwelt ook aan, maar lang niet zo veel als de totale lengte. Die bedraagt nu 2,62m, terwijl dat voor de break van de zesde generatie 2,58m was.

De Golf Variant Bluemotion wordt herkenbaar aan een gedeeltelijk dichtgewerkte grille in de neus en extra luchtgeleidingsvinnen aan weerszijden van de achterruit. Kleine visuele tekenen van een grondige onderhuids optimalisering waarvan uiteraard ook de ganse aandrijflijn deel uitmaakte. Met een 110pk sterke diesel en een handgeroerde zesbak in de mix, laat de zuinigste Golf Variant ooit een verbruikscijfer van amper 3,3l/100km of 87gr/km CO2-emissie opmeten. En er komt ook meteen een 4Motion - beschikbaar met zowel 105 als 150pk dieselpaarden. De instappers in beide brandstofversies blijven evenwel uitgerust met transmissies met vijf verhoudingen.

Ook de zes andere motoren hebben recht op drukvoeding. Bij de benzines noteren we TSI's met 85, 105, 122 en 140pk. De 105pk sterke 1.2 TSI verbruikt in de break 5,1l/100km met een manuele transmissie en nog een deciliter minder wanneer het om de DSG gaat, terwijl hij wel tot een top van 193km/u in staat is.

De dieselmotoren zijn 105, 110 en 150pk sterk en springen nog spaarzamer om met brandstof. Tijdens de gemengde Europese cyclus laat de krachtigste uitvoering een gemiddeld verbruik van 4,2l/100km optekenen.

Deze zomer wordt de nieuwe Golf Variant leverbaar. En elk exemplaar is dan uitgerust met een bandenspanningsmeter, zeven airbags, elektrisch verstelbare buitenspiegels, airco, elektrisch bediende voorramen en centrale vergrendeling. De Belgische prijzen zijn nog niet bekend. Beeld is er zoals steeds in de fotospecial.