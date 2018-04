VW e-Co-Motion is Transporter voor de toekomst

Door: BV

Natuurlijk heeft de huidige Transporter (T5) niet het eeuwige leven, ook al lijkt dat bij bestelwagens soms zo. VW denkt ernstig na over de opvolger van de huidige besteller en presenteert in Genève alvast een toekomstvisie.

Hoewel je de e-Co-Motion natuurlijk wel kan zien als een opwarmer voor de Transporter T6, is het VW vooral om de visie te doen. De Duitsers willen grote en zware transportmiddelen - vrachtwagens dus - in de toekomst uit de stad weren. Producten worden dan door compactere bestelwagens de stad in de gebracht. En om geluid en uitstoot te beperken zijn die - je raadt het al - in zo'n geval elektrisch aangedreven.

In de dubbele bodem van de besteller zit een accu, terwijl de ruimte onder de korte motorkap wordt ingenomen door een elektromotor die 115pk en 270Nm opwekt. Voor vracht blijft er nog 4,6m³ en het geheel mag tot 800kg zwaar zijn. De topsnelheid is beperkt tot 120km/u en de actieradius is afhankelijk van de gekozen accu. VW voorziet in z'n visie drie mogelijkheden, met batterijen die 20, 30 of 40kWh capaciteit hebben voor een autonomie van 100, 150 of 200km.

Het interieur is ook functioneel. Een elektronische handrem bespaart plaats, de middenconsole is luxueus, VW voorzag een gezond volume opbergvakken, een opklapbare vorste passagiersstoel, bekerhouders en zelfs een 12V- of 230V stopcontact. In het departement van de ‘functionele voorzieningen' is dat is meer moeite dan de meeste constructeurs zich troosten bij een studiemodel. VW laat zich niet uit over productiekansen, maar je mag er hoe dan ook op rekenen dat enkele ideeën hun weg naar de Transporter vinden. Meer plaatjes tref je in de fotospecial.