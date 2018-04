VW XL1 is officieel, verbruikt 0,9l/100km

Door: BV

Volkswagen stelt op het Autosalon van Genève de zuinigste auto met verbrandingsmotor ter wereld voor. Het gaat om de XL1, die we natuurlijk al kennen als concept car, maar die hier in z'n definitieve productievorm staat te blinken.

De tweezitter tikt af op amper 795kg en wordt aangedreven door een plug-in hybridesysteem dat de obligate elektromotor (27pk) combineert met een tweecilinder TDI die zelf ook tekent voor 48pk. Met 5,5kWh in de lithium-ion batterij kan de sprint naar 100km/u afgehaspeld worden in 12,7 seconden en is hij tot een top van 162km/u in staat. De 3,88m lange, 1,66m brede en amper 1,15m hoge XL1 (dat is korter dan een Polo en lager dan een Porsche Boxster) gebruikt een zeventraps DSG voor de aandrijving.

Het meest indrukwekkende cijfer - en de bestaansreden voor het model - is het verbruikscijfer. En omdat de XL1 tot 50km zuiver elektrisch kan gereden worden, duikt het verbruik over de gemengde Europese cyclus met één deciliter onder de magische grens van 1l/100km. De CO2-uitstoot bedraagt amper 21gr/km. Als zowel de batterij als de dieseltank vol zijn, kan je tot 499km ver geraken met het model. Over een prijs of een lanceerdatum heeft VW zich nog niet uitgelaten, maar je leest het natuurlijk op Auto55.be zodra dat wel het geval is.