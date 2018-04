Meer over de Corvette Stingray Convertible

Door: BV

Er waren wel al enkele beelden uitgelekt, maar nu is de nieuwe Corvette Stingray Convertible er in vol ornaat. Zonder veel wereldschokkende feiten overigens. Voor de aandrijving wordt en 6,2l V8 gebruikt die 450pk en 610Nm trekkracht ontwikkeld. Dat cijfer is uiteraard identiek aan dat van de gesloten versie. Het stelt de dakloze variant in staat in vier tellen vanuit stilstand naar 100km/u te sprinten.

Het grootste nieuws is evenwel dat de komst van de elektrische stoffen kap nauwelijks invloed heeft op het totale gewicht. Chevrolet achtte de structuur immers ook zonder dak stijf genoeg - terwijl de Corvette Convertible toch geen al te beste reputatie heeft op dat vlak - en liet extra versteviging achterwege.

De marktintroductie volgt in de VS pas na de zomer. Dat betekent dat we de Stingray zonder dak dit jaar niet meer in Europa moeten verwachten.